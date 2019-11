Lilli e il Vagabondo: nuove clip per il live-action in arrivo su Disney+

Disney+, a meno di una settimana dal lancio ufficiale negli Stati Uniti, ha diffuso in streaming due nuove clip ufficiali da Lilli e il vagabondo, versione in live-action del classico d'animazione anni Cinquanta.

Nelle clip possiamo vedere i protagonisti canini che nella versione originale sono doppiati da Tessa Thompson (Westworld, Thor: Ragnarok, Avengers: Endgame) e Justin Theroux (Maniac). Nella prima clip assistiamo all'incontro tra il vagabondo e la ciurma di cani benestanti capitanati da Lilli; nella seconda invece la celebre scena della cena al lume di candela che grazie al film animato è entrata di diritto nell'immaginario comune. Trovate le clip nella pagina di ComicBook.

Lilli e il Vagabondo racconterà la storia di un cocker spaniel americano appartenente ad una famiglia della classe medio-alta di nome Lilli, e del suo incontro con un bastardo randagio che abita il centro cittadino, Biagio. Il celebre film d'animazione del 1955 era diretto da Hamilton Luske, Clyde Geronimi e Wilfred Jackson, e prodotto da Walt Disney.

Ricordiamo che il nuovo titolo della collana di remake live-action della Disney non arriverà nelle sale cinematografiche ma sarà un'esclusiva digitale per Disney+, il nuovo servizio di streaming on demand della Walt Disney Pictures. La data di uscita stabilita è quella del 12 novembre, giorno del lancio statunitense di Disney+. Per altre informazioni scoprite le origini del cane che interpreta Biagio, a sua volta un trovatello.

Nel resto del cast vocale troviamo Sam Elliot, Ashley Jensen, Janelle Monae, Benedict Wong e Rowan Blanchard. Su queste pagine potete recuperare l'ultimo trailer ufficiale, diffuso da Disney un paio di settimane fa.