Lili Reinhart, la star di Riverdale pubblica il poster e la prima del clip del nuovo film

A meno di un mese dall'uscita nelle sale di Chemical Hearts, la star del film Lili Reinhart ha pubblicato su Instagram il poster del film, uscito in contemporanea alla prima clip. Il film, con Reinhart e Austin Abrams, sarà disponibile dal 21 agosto per gli abbonati di Amazon Prime Video ed è molto atteso dagli amanti dei teen movie.

In attesa di tornare sul set di Riverdale, Lili Reinhart promuove il suo nuovo film, con protagonista il diciassettenne Henry Page, un ragazzino che non è mai stato innamorato e che impegna tutte le sue giornate nel giornale della scuola, di cui è editore.

Durante il primo giorno dell'ultimo anno al liceo incontra però Grace, una ragazza nuova arrivata in città che rivoluzionerà per sempre la vita di Henry.



Il poster del film pubblicato da Reinhart su Instagram mostra un bacio tra i due protagonisti, interpretati dalla stessa Lili Reinhart e da Austin Abrams, visto di recente in serie come Euphoria e This is Us, oltre ad aver partecipato in passato a The Walking Dead.

Chemical Hearts sembra un film creato sulla scia di Colpa delle stelle, che divenne un grande successo, con protagonisti Ansel Elgort e Shailene Woodley.

