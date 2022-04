Lightyear, ci sarà anche Zurg: ecco chi gli darà la voce e quale sarà il suo design!

Come sappiamo sta per arrivare la storia d'origini di Buzz Lighyear. Chi conosce bene il personaggio, saprà che tra coloro che hanno un ruolo importante nella sua vita c'è l'Imperatore Zurg. Sembra che quest'ultimo sarà presente nel film, dove presenterà un nuovo design: ecco chi lo doppierà!

La versione giocattolo di Zurg è apparsa per la prima volta in Toy Story 2, dove ha avuto un ruolo fondamentale nella vita di Buzz, a cui ha svelato che non era un vero Space Ranger. Nel nuovo film il suo ruolo sarà sicuramente più minaccioso. Infatti guiderà un'invasione di robot che vorrebbe eliminare l'umanità intera.

A dare la voce al cattivo ci sarà James Brolin, che porterà sui nostri schermi una versione inedita di Zurg, che presenta un design meccanico. "Adattare Zurg per il nostro film è stato un compito arduo", ha svelato il direttore artistico Greg Peltz. "Il design originale visto in Toy Story 2 è iconico, e volevamo attingere il più possibile da quel materiale. Ma allo stesso tempo, in questo film ha un look più maturo e dettagliato rispetto alla versione giocattolo originale del personaggio. Ci serviva che il nostro Zurg si adattasse al duro mondo di fantascienza a cui avevamo dato vita. Ma soprattutto, Zurg, deve essere spaventoso. Il suo design deve essere intimidatorio in modo da portare la minaccia che la storia gli chiede. Prendendo tutti questi obiettivi insieme, reimmaginare Zurg come un robot gigante era una scelta naturale per il personaggio e per il mondo che occupa".

Dunque, secondo quanto riportato, ci si è ispirati molto ai super robot e ai mecha degli anime giapponesi, che gli hanno conferito una presenza e un'aria autorevole diversa.

Adesso, mentre siamo sempre più impazienti di vedere il nuovo film della Pixar, vi lasciamo con il trailer di Lightyear.