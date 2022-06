Lightyear - La vera storia di Buzz: peggior punteggio su Rotten Tomatoes della saga!

Lightyear esce oggi nelle sale di tutto il mondo, ma nonostante da noi sia stato accolto in maniera piuttosto positiva, l'ultima pellicola di casa Pixar non sta convincendo pienamente la critica internazionale. Al momento in cui vi scriviamo il punteggio su Rotten Tomatoes della pellicola d'animazione con Chris Evans non è al livello di Toy Story.

Ovviamente, stiamo parlando di una pellicola della Pixar, quindi anche se il punteggio non ha mantenuto lo stesso livello delle pellicole del franchise di Toy Story, stiamo comunque parlando di un punteggio molto alto.

Nel momento in cui scriviamo, Lightyear ha ottenuto un punteggio dell'82% sul noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Si tratta di un ottimo punteggio per la maggior parte degli standard, ma è chiaramente inferiore alla saga di Toy Story. I primi due film di Toy Story hanno ottenuto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, il che significa che ogni singola recensione registrata sul sito è stata positiva. Toy Story 3 è al 98%, mentre Toy Story 4 ha un punteggio del 97%.

Lightyear non avrà un punteggio così alto come gli altri film di Toy Story, ma continua a portare avanti la tradizione delle uscite acclamate della Pixar. Cars 2, uscito più di dieci anni fa, rimane ad oggi l'unico film nella storia della Pixar a ricevere la designazione negativa "Rotten" su Rotten Tomatoes, con un misero 39%.

La nuova avventura d’azione, che vanta la star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans come doppiatore del protagonista nella versione originale, racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. Il film è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo).

Su queste pagine trovate già la nostra recensione di Lightyear.