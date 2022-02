Lightyear, nuovo trailer dello spin-off di Toy Story! Michael Giacchino firmerà le musiche

A sorpresa come il primo trailer di Lightyear, Disney e Pixar lo hanno rifatto di nuovo: mentre il mondo del cinema era concentrato sugli Oscar 2022, ecco spuntare su YouTube il nuovo filmato promozionale dell'attesissimo spin-off della saga di Toy Story.

Lightyear è la storia delle origini di Buzz Lightyear, l'eroe umano che ha ispirato l'iconico giocattolo, e seguirà le gesta del leggendario Space Ranger in un'avventura intergalattica. "Il mondo di Buzz è sempre stato qualcosa che mi ha entusiasmato", ha detto il regista Angus MacLane. "In 'Toy Story', sembrava che ci fossero degli incredibili retroscena sul suo passato da Space Ranger, ma lì venivano solo sfiorati. Io invece ho sempre sognato di poter esplorare quella mitologia ulteriormente, e la mia idea è stata: 'Quale film ha visto Andy per chiedere ai suoi genitori di comprargli il giocattolo di Buzz?' Ecco, io volevo vedere quel film, e sono stato abbastanza fortunato da poterlo realizzare."

Insieme al già annunciato Chris Evans, che presta la sua voce a Buzz, nel cast ci saranno Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi come un gruppo di ambiziose reclute. Peter Sohn dà la voce al compagno robot di Buzz, Sox, e il cast include anche le voci di Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. "Il cast di 'Lightyear' è davvero una squadra da sogno", ha detto MacLane. "Ognuno degli interpreti si è immediatamente calato nei panni del proprio personaggio, il che ci ha dato l'opportunità di dare maggior specificità e ulteriore profondità alle relazioni tra i protagonisti. È stato un il privilegio lavorare con un cast così talentuoso e generoso".

Inoltre, è stato confermato che il pluripremiato compositore Michael Giacchino realizzerà la colonna sonora di Lightyear. Giacchino ha una lunga storia con la Pixar: ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di Up, con altri crediti Pixar che includono Gli Incredibili, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2. Il suo prossimo film in uscita è The Batman, previsto per il 3 marzo.

L'album della colonna sonora originale di Lightyear della Walt Disney Records sarà disponibile il 17 giugno 2022, lo stesso giorno d'uscita del film: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.