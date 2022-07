Lightyear, Tom Hanks dispiaciuto: 'Volevo scontrarmi al box-office con Tim Allen'

Il confine tra amicizia e rivalità è spesso molto sottile: ce lo insegnano lungo tutta la saga di Toy Story Woody e Buzz e, con una certa coerenza, ce lo ricordano anche i loro interpreti Tom Hanks e Tim Allen, con la star di Elvis che sperava di potersi godere in questi giorni uno scontro all'ultimo sangue al box-office con il suo collega.

Si tratta, però, di una sfida a cui Disney ha deciso già in partenza di rinunciare: Tim Allen non è stato chiamato a dar voce a Buzz in questa sua nuova versione, con gran parte dei fan pronti ad esprimere il proprio disappunto per la cosa e lo stesso Tom Hanks che, in effetti, non ha fatto mistero di aver provato un po' di delusione.

"Cosa posso dire? Volevo questo testa a testa con Tim Allen al box-office, ma non hanno permesso a Tim Allen di farlo. È una cosa che non capisco" sono state le parole dell'attore che, come vi ricordavamo in apertura, proprio in questi giorni è nelle sale con Elvis, il biopic firmato Baz Lurhmann con Austin Butler nei panni di The King.

E voi, da che parte state? Avrete preferito un Buzz doppiato dalla sua voce storica o vi ritenete soddisfatti del lavoro svolto da Chris Evans? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Lightyear.