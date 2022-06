Lightyear, Tim Allen sulla sua assenza: 'Non c'entra nulla con i primi 4 film'

La polemica su Lightyear è nata prima ancora che il film Pixar debuttasse in sala e su Disney+: perché Tim Allen non è stato richiamato a dar voce all'amatissimo space ranger interpretato nel corso di tutti e quattro i capitoli della saga di Toy Story? La risposta del diretto interessato, però, sembra poter finalmente far calmare le acque.

Mentre Taika Waititi elogia la sceneggiatura di Lightyear, infatti, il buon Tim butta acqua sul fuoco ribadendo che il film con Chris Evans è un progetto completamente a sé stante ed autonomo rispetto ai quattro precedenti film della saga di Woody e Buzz, e che un suo ritorno non era quindi in alcun modo da dare per scontato.

"Ne sono rimasto fuori perché non ha nulla a che fare con me, come dissi già un po' di tempo fa, ne parlammo anni addietro. Dissi che pensavo sarebbe stato un film divertente e infatti lo è, ma questo è un nuovo team che non ha nulla a che fare con i nostri primi film, io pensavo addirittura che fosse live-action. Non avevo capito fosse roba d'animazione" sono state le parole dell'attore.

E voi, avete comunque apprezzato il nuovo film Pixar? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, come sta andando Lightyear su Disney+ dopo la delusione al box-office.