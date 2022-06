Lightyear, Taika Waititi su cosa ha imparato dalla Pixar: 'Hanno sceneggiature perfette'

Nonostante la delusione di Lighyear al box-office, l'ultimo film di casa Disney Pixar è stato accolto molto positivamente dalla critica di tutto il mondo, come ormai da tradizione per lo studio d'animazione tridimensionale. Nel corso di una sua recente intervista, anche il regista Taika Waititi, tra i doppiatori originali, ha parlato dell'azienda.

Uno dei punti di forza di ogni film Pixar è l'eccellente cast vocale: Lightyear vanta Chris Evans nel ruolo principale, James Brolin nel ruolo dell'Imperatore Zurg e, soprattutto, Taika Waititi nel ruolo della recluta verde della difesa coloniale Mo Morrison.

Per chi non lo sapesse, oltre ad essere un eccellente regista, vincitore del Premio Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit e con in programma uno dei blockbuster più attesi dell'estate, Thor: Love and Thunder, Waititi è anche un ottimo doppiatore; nella saga di Thor, infatti, doppia anche Korg e ha fatto capolino anche in Rick and Morty e The Mandalorian.

Nel corso della sua intervista a Collider, Waititi sembra aver confermato che quello di doppiare un personaggio Pixar fosse una sorta di suo desiderio adesso realizzato; il regista ha anche parlato di cosa è riuscito a imparare lavorando con uno degli studi d'animazione più premiati della storia:

"Direi che l'aspetto della Pixar a cui mi sono sempre ispirato e a cui sono tornato spesso, e che ho anche preso a prestito quando ho cercato di scrivere qualcosa, è che le loro sceneggiature, strutturalmente, sono perfette. Riescono sempre a farle bene. È economica, emotiva e sto cercando di pensare a un'altra parola con la E perché mi sono appena reso conto che sarebbero tre parole con la E".

Recentemente, Waititi ha parlato del suo film di Star Wars, nel quale gli piacerebbe molto creare dei personaggi completamente nuovi, andando oltre quello che è successo finora nella saga principale ed espandere così l'universo di Star Wars.