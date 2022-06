Lightyear: lo spin-off di Toy Story si mostra nello spettacolare poster Dolby Cinema!

Dopo i video in stop motion di Lightyear realizzati dalla Pixar per presentare le nuove action figure Mattel, l'attesissimo spin-off di Toy Story torna a mostrarsi nello spettacolare poster ufficiale di Dolby Cinema.

La locandina Dolby Cinema, disponibile in calce all'articolo, colloca il protagonista Buzz Lightyear in primo piano e al centro, mostrando l'audace avventuriero doppiato da Chris Evans nella versione originale con indosso la sua iconica tuta spaziale. Sebbene il poster non fornisca dettagli significativi sulla storia, annuncia l'inizio della vendita dei biglietti per Lightyear al Dolby Cinema.

Ricordiamo che Lightyear, vero e proprio meta-prequel della saga di Toy Story, racconterà la storia definitiva delle origini dell'astronauta le cui gesta avrebbero ispirato, nel mondo Pixar, la messa in vendita del giocattolo migliore amico dello sceriffo Woody. Dopo che il giovane ma coraggioso astronauta rimane bloccato su un pianeta alieno, dovrà collaborare con un gruppo di sopravvissuti per sconfiggere un esercito di robot malvagi: ma il pianeta è dominato dall'imperatore Zurg, il malvagio despota destinato a diventare il suo più acerrimo nemico.

Oltre a Chris Evans, il film è interpretato anche da Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin, Taika Waititi e Isiah Whitlock Jr. Lightyear uscirà in Italia dal 15 giugno. Per altre letture, guardate l'ultimo special look a Lightyear e scoprite il mondo del prossimo film Pixar.