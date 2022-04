Lightyear, il regista parla del nuovo film Pixar: 'Le influenze maggiori? Star Wars'

Solo ieri abbiamo potuto vedere il meraviglioso nuovo trailer di Lightyear - La vera storia di Buzz, l'attesissimo film Disney Pixar che vedrà lo studio d'animazione tornare finalmente nelle sale cinematografiche il prossimo 15 giugno dopo oltre due anni in cui le pellicole Pixar sono arrivate esclusivamente su Disney+. Ecco le influenze maggiori.

A parlare della nuova pellicola è stato direttamente il suo regista, Angus MacLane, il quale ha parlato delle influenze principali per Lightyear nel corso di un'intervista concessa nel corso del press junket organizzato per la pellicola.

Senza troppe sorprese, MacLane ha rivelato che Star Wars è stato una delle influenza principali per il film Pixar e questi ha anche ricordato la prima volta che vide il film di George Lucas al cinema da bambino e di come tutto cambiò subito dopo; il regista ha anche la prima volta che vide Toy Story e di essersi chiesto "da quale film proviene Buzz Lightyear?", domanda alla quale decise avrebbe risposto personalmente.

"Un giorno, dopo aver mangiato le pannocchie di mio padre, ho visto un film che ha cambiato la mia vita: Star Wars. E dopo aver visto Star Wars, tutto quello a cui volevo giocare era Star Wars. Tutto quello che volevo disegnare era Star Wars. Star Wars divenne la mia religione. Ed è durato per anni. Ma Star Wars fu solo il primo di una serie di classici della fantascienza che hanno definito la mia infanzia. Sembrava che ogni anno ci fosse un altro classico che definiva il genere e poi, nel 1995, ho visto un altro film che ha cambiato la mia vita: Toy Story. Ora, se vi ricordate, in Toy Story Andy aveva la sua festa di compleanno e il suo regalo preferito era un personaggio che amava, Buzz Lightyear lo space ranger, era un giocattolo che avrebbe monopolizzato i giochi di Andy. Mi sono sempre chiesto da quale film provenisse Buzz, perché non potevamo fare quel film? Così è quello che abbiamo fatto presentando Lightyear, il film che Andy ha visto e che gli ha cambiato la vita. In pratica lo Star Wars di Andy".

Ovviamente, gli appassionati di Toy Story sanno bene quanto Star Wars sia citato nei film della saga d'animazione, praticamente in ognuno di loro c'è un omaggio alla trilogia classica di George Lucas. Chissà quanti ne vedremo in quest'ultimo. Intanto, vi lasciamo al nuovissimo poster di Lightyear.