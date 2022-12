Lightyear, il regista originale di Toy Story sarebbe 'estremamente critico' sullo spinoff

Lightyear è stato uno dei progetti recenti più controversi della Pixar e c'è chi sarebbe molto risentito dall'essere stato escluso dal film. Non si tratta di uno qualsiasi, bensì del regista di Toy Story John Lasseter, che secondo un nuovo report di Puck non avrebbe preso bene l'esclusione da un film che nasce da una sua creazione.

John Lasseter ha lasciato Disney alla fine del 2018 ma il suo mancato coinvolgimento, così come quello di Tom Hanks e Tim Allen, rispettivamente le voci di Woody e Buzz Lightyear, non sarebbe stato accolto bene dal regista. Su Everyeye trovate la recensione di Lightyear, diretto da Angus MacLane.



In realtà Tim Allen lo scorso mese di luglio ha ribadito che non c'è alcun legame tra Lightyear e Toy Story e il suo personaggio.

"Questo è un team completamente nuovo che non ha davvero nulla a che fare con i primi film" aveva dichiarato l'attore.



Lightyear racconta la storia che ha ispirato il personaggio giocattolo nella saga di Toy Story, lo Space Ranger Buzz Lightyear che compie un viaggio in solitaria per testare l'astronave con la quale è finito su un pianeta ostile insieme ad altri astronauti.

Chris Evans presta la voce a Buzz, sostituendo Tim Allen che aveva sempre doppiato il personaggio, in versione giocattolo, in Toy Story.

Nel cast vocale originale anche James Brolin, Uzo Aduba, Keke Palmer, Taika Waititi e Bill Hader.