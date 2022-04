Lightyear, il regista apre a sequel e spin-off: 'Il finale aperto è la cosa più eccitante'

La sua natura di spin-off ha fatto sì che in tanti non si interrogassero sulla possibilità che questo Lightyear potesse completamente emanciparsi dalla saga di Toy Story, magari dando vita a prequel, sequel o spin-off a sua volta: il regista del film sul nostro amato space ranger, però, sembra pensarla diversamente.

Dopo aver parlato dell'influenza di Star Wars su Lightyear, infatti, Angus MacLane ha voluto affrontare il discorso relativo al finale aperto e alle possibilità di vedere l'universo di Buzz espandersi nei prossimi anni, facendo riferimento ancora una volta proprio al franchise creato da George Lucas.

"Ciò che mi piacque di Star Wars fu proprio il fatto che permettesse l'esistenza di possibili espansioni di quel mondo. Penso che spesso un finale aperto sia la cosa più eccitante. È quando cominci a chiudere le porte e a collegare le cose che diventa tutto meno affascinante. Il nostro focus ora è terminare questo film, ma per noi è come un'isola in una narrativa che non comincia quando nasce Buzz. Fare collegamenti è rischioso, ma chi può dirlo?" sono state le parole di MacLane.

Cosa ne pensate? Credete che sia possibile far espandere l'universo di Buzz ben oltre i confini della saga di Toy Story?