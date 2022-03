Lightyear, quando esce in Italia il nuovo film di Toy Story? Disney svela la data

Lightyear sarà la prossima uscita Pixar dopo Red, ma quando arriverà in Italia? Oggi Disney ci ha confermato la data di lancio per il Bel Paese, e finalmente possiamo confermarvela.

Intitolato ufficialmente Lightyear – La vera storia di Buzz per il mercato nostrano, il nuovo lungometraggio originale Pixar uscirà in Italia 15 giugno prossimo solo al cinema. La nuova avventura d’azione racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story.

Lightyear – La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo). Il premiato compositore Michael Giacchino, che ha firmato le musiche di The Batman e Spider-Man: No Way Home, comporrà la colonna sonora di Lightyear – La vera storia di Buzz. Giacchino ha un rapporto di lunga data con Pixar: ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di Up, inoltre nella sua filmografia Pixar ha lavorato anche a Gli Incredibili – Una "normale" famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2.

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Lightyear.