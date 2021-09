Lightyear, ecco quando potrebbe arrivare il primo trailer del film Pixar con Chris Evans

Dopo l'ottima accoglienza ricevuta da Luca, la Pixar si prepara a colonizzare la prima metà del 2022 con ben due nuovi film. Il primo è coming-of-age dalle sfumature orientali Turning Red, mentre il secondo è il misterioso Lightyear.

Questa sorta di spin-off di Toy Story racconterà la storia vera dell'eroico astronauta che ha ispirato il giocattolo di Buzz Lightyear, doppiato per l'occasione dalla star Marvel Chris Evans, e ora è emerso in rete il possibile periodo di arrivo del primo trailer ufficiale.

Secondo quanto riportato da Comicbook.com e Screen Rant, l'animatore della Pixar Daniel Gonzalez si è lasciato sfuggire in un tweet (poi eliminato) che il filmato promozionale verrà pubblicato insieme all'uscita di Encanto, nuovo classico Disney dagli autori di Zootropolis e con le musiche di Lin-Manuel Miranda, dunque il prossimo novembre.

I dettagli principali sulla trama di Lightyear sono ancora sconosciuti, ma in passato il direttore creativo dello studio Pete Docter (regista di Soul, Inside Out e Monster & Co.) ha spiegato: "Quando abbiamo creato il primissimo Toy Story, abbiamo progettato Buzz Lightyear con l'idea che fosse un giocattolo basato su un personaggio fantastico di un film epico e campione d'incassi. E dopo tutti questi anni abbiamo deciso che era ora di fare quel film".