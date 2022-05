Lightyear, un nuovo poster e uno special look per il film Pixar con Chris Evans

Abbiamo da poco visto Red, ma non manca molto per un nuovo titolo d'animazione targato Disney Pixar, e a tal proposito arrivano nuovi materiali promozionali ad anticipare l'uscita di Lightyear - La vera storia di Buzz, la pellicola con protagonista Chris Evans.

Vi siete mai chiesti quale possa essere l'origin story di un giocattolo?

Beh, Lightyear risponde in un qualche modo alla domanda mostrandoci la storia dell'uomo che ispirò uno dei giocattoli più famosi di sempre: Buzz Lightyear (qui potete invece ripercorrere insieme a noi la storia del giocattolo Buzz Lightyear nei film Pixar).

E dopo i primi trailer di Lightyear adesso arriva anche un nuovo poster (che trovate in calce alla notizia) e uno special look che ci offre un po' più di contesto, e rivela qualche dettaglio in più sulla trama del film.

"Abbiamo un piano. E abbiamo una squadra" leggiamo nella caption di uno dei post, la stessa frase che sentiamo inoltre pronunciare nel video. Ma da chi sarà composta questa squadra? E cosa prevede questo fantomatico piano? Lo scopriremo soltanto quest'estate al cinema.

Lightyear - La vera storia di Buzz con Chris Evans nel ruolo titolare, Keke Palmer, Taika Waititi, James Brolin, Darby Steel, Peter Sohn, Uzo Aduba, Efren Ramirez, Peter Sohn, Mary McDonald-Lewis e Isaiah Withlock Jr. arriverà il 15 giugno al cinema.