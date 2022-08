Lightyear della Pixar arriva in home video con Eagle Pictures: le uscite di settembre 2022

Dopo l'arrivo di Lightyear su Disney Plus, il nuovo film d'animazione della Pixar si prepara ad approdare anche sul mercato home-video fisico, distribuito da Eagle Pictures insieme alle numerose uscite di settembre 2022.

Il mese sarà ricchissimo di novità, a partire dal 7 settembre con l'edizione in dvd e bluray di Secret Team 335, nuovo action tutto al femminile con un cast stellare che include i Premi Oscar Jessica Chastain, Penélope Cruz e Lupita Ngyong’o, qui alle prese con una storia di spionaggio che guarda alla saga di Jason Bourne. Sempre dal 7 settembre disponibile la serie completa di BERSERK, l’anime fantasy- horror in arrivo in un unico cofanetto a tiratura limitata numerata da 25 episodi in versione integrale, edito per la prima volta in formato Blu-Ray con un booklet esclusivo di 40 pagine.

Il 13 settembre è la volta di Lightyear La vera storia di Buzz, l’avventura originale Disney e Pixar che racconta la storia dell’eroe che ha ispirato il mitico giocattolo protagonista della serie Toy Story: il film arriverà in Italia in DVD, Blu-ray e anche in una Steelbook da collezione sempre formato Blu-ray. Dal 21 settembre disponibile in DVD e Blu-ray Nostalgia di Mario Martone, acclamato regista di Il giovane favoloso e Qui rido io, una storia d'amore e identità con protagonista Pierfrancesco Favino, presentata in concorso al Festival di Cannes e insignita di 4 Nastri d’Argento.

Infine, dal 28 settembre arriva per la prima volta integralmente in home video il cofanetto di Naruto - Parte 1, contenente la prima stagione dell'iconico ninja ribelle disponibile nei formati DVD e Blu-ray in edizione a tiratura limitata e numerata con un booklet di 24 pagine, mentre dallo stesso giorno sarà disponibile anche King - Un cucciolo da salvare, dopo Mia e il Leone Bianco un nuovo film di amicizia e avventura con un leone come protagonista, disponibile in dvd e bluray.

Quale uscita vi interessa di più? Ditecelo nei commenti!