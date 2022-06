Lightyear, parla Chris Evans: 'Doppiare un personaggio così iconico ti rende più umile'

Si è parlato tanto di Lightyear della Pixar, e mentre gli spettatori si recano in sala per scoprire la origin story del personaggio di Buzz, la voce di quest'ultimo, Chris Evans, ne approfitta per parlare dell'esperienza a Good Morning America.

Come aveva già raccontato ai microfoni di Collider, Evans ha sempre apprezzato Toy Story, il film da cui è nato tutto. Dunque avere l'opportunità di doppiare un personaggio così iconico è stato sicuramente bello ma anche spaventoso per lui. "Voglio dire, ti intimidisce un po', ma in realtà più di ogni altra cosa, ti rende solo molto più umile" ha detto l'attore a Good Morning America. "Cioè, sono un grande fan dell'animazione, un grande fan della Pixar. Lo sono stato per tutta la mia vita. Quindi non so se ci avrei creduto [che avrei doppiato Buzz]. Il me più giovane si sarebbe semplicemente dato un pizzicotto [per svegliarsi da questo sogno]."

Anche in questo caso, come con Captain America, Evans si è trovato a portare sullo schermo un personaggio che ha una fan-base decisamente importante. Una cosa che può essere bella, ma che ti mette sulle spalle anche una grande responsabilità. "A volte può essere un po' opprimente. Ma penso che sia importante ricordare che le fan-base di entrambi i personaggi hanno un'idea di chi dovrebbe essere il protagonista. E bisogna riconoscere che tutto ciò deve entrare nel ruolo. Non puoi lavorare su questi personaggi nel vuoto perché quella fan-base è il motivo per cui questi film vengono realizzati, quindi devi onorarlo."

Parole, queste, che fanno capire quanto rispetto Evans nutra non solo per i protagonisti che porta sullo schermo, ma anche per l'eredità che gli viene affidata. E proprio per questo si è dedicato ampiamente allo studio di quanto fatto da Tim Allen nei film precedenti. Studio che, ovviamente, non lo ha portato a imitare e basta il suo predecessore, ma che è stato solo una base a cui poi ha aggiunto qualcosa di personale.