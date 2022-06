Lightyear: le nuove action figure Mattel prendono vita nei video stop motion di Pixar!

Dopo il nuovo poster di Lightyear, prossimo film Pixar in uscita dal 15 giugno, la Disney ha pubblicato dei simpatici video in stop motion con protagoniste le nuove action figure della Mattel ispirate allo spin-off di Toy Story.

In questi inediti contenuti - disponibili come sempre nei tre player in calce all'articolo, oppure direttamente sulla pagina ufficiale della Pixar su YouTube - le versioni giocattolo di Buzz e i suoi amici affrontano un vero addestramento da ranger spaziale, che chiederà loro di superare una serie di sfide che li trasporteranno verso l’infinito e oltre: dalle navicelle spaziali Hyperspeed alle Action Figure in scala di Mattel, in questi divertenti video in stop-motion da due minuti i giocattoli prendono vita e vengono sottoposti a tutti i test prima di partire per un viaggio nello Spazio! Un' avventura intergalattica mentre puntano dritto verso le stelle per completare la loro missione.

La nuova avventura d’azione originale Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, il vero eroe umano che ha ispirato la creazione del giocattolo di Toy Story. Il film segue il leggendario Space Ranger in un’avventura intergalattica, e nella versione originale è interpretato da un cast d'eccezione che include la star della Marvel Chris Evans nei panni di Buzz ma anche Keke Palmer, Dale Soules e Taika Waititi, con Peter Sohn che ha prestato la propria voce al robot di compagnia di Buzz, Sox.

La colonna sonora è firmata dall'acclamato compositore Michael Giacchino, che ha recentemente firmato le musiche per The Batman e Spider-Man: No Way Home e che con Pixar ha vinto un Oscar, un Golden Globe e un GRAMMY per la colonna sonora originale di Up. Inoltre, la sua filmografia Pixar include, tra gli altri, Gli Incredibili – Una "normale" famiglia di supereroi, Ratatouille, Cars 2, Inside Out, Coco e Gli Incredibili 2.

Lightyear – La vera storia di Buzz uscirà nei cinema italiani dal 15 giugno 2022. Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di Lightyear.