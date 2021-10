Lightyear, il mashup Pixar/Marvel tra Buzz e Captain America è imperdibile

Il primo trailer di Lightyear è stato rilasciato ieri ed i fan dell’amato personaggio di Toy Story non hanno perso tempo nel creare un imperdibile mashup Pixar/Marvel tra Buzz Lightyear e Captain America, dato che Chris Evans ha doppiato lo Space Ranger.

Essendo uno spin-off del franchise di Toy Story, la pellicola si concentrerà sul "vero" Buzz e sulla sua storia di origine. Vedremo come passa dall'essere un pilota collaudatore alle prime armi al più celebre Space Ranger che lavora per Star Command. I fan hanno analizzato attentamente il trailer stupendosi del fatto che Lightyear ha i capelli e che somiglia anche a Joe de I Griffin. Ovviamente, nessuno poteva esimersi dal confrontare Buzz con l’icona della Marvel Captain America interpretato da Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe per anni.



L’epica fan art mash-up, che potete vedere in calce alla notizia, ci mostra l'eroe spaziale vestito con il costume di Steve Rogers: "Certo che lo ha fatto qualcun altro, ma vi presento Captain Lightyear", ha scritto Chris Elliopoulous quando ha condiviso l’immagine su Twitter. Evans ha definito il suo casting come Buzz “un sogno che si avvera” poiché è stato un fan dei film d’animazione fin dall'inizio. Ora può interpretare il personaggio per un'intera nuova generazione, proprio come ha fatto in precedenza con Capitan America. Lightyear arriverà nei cinema il 17 giugno 2022.