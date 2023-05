Lightyear, James Brolin su un possibile sequel: 'Non so se tornerò'

Verso l'infinito e oltre non al botteghino per lo spin-off di Toy Story dedicato a Buzz Lightyear. Il magro box office di Lightyear è stato commentato, a distanza di un anno, da James Brolin voce del malvagio Zurg.

Brolin ha espresso il suo disappunto per la fredda accoglienza al botteghino ricevuta: il film d'animazione, diretto da Angus MacLane, ha incassato nel 2022 oltre 226 milioni di dollari a fronte di un budget di 200 milioni di dollari: "Non so se tornerò in quel franchise", ha detto Brolin a Screen Rant parlando di un possibile sequel. “È un peccato che il film non sia andato bene. Era così maturo, non era una storia di giocattoli per bambini, davvero. Quindi, se ce ne saranno altri, tornerò? Non lo so. Doppierò un altro personaggio? Chi lo sa".Il film d'animazione che racconta le origini dello space ranger che ha ispirato uno dei giocattoli più amato dai bambini è certamente un film atipico per Pixar come scriviamo nella nostra recensione di Lightyear. Il suo arrivo sul grande schermo ha generato reazioni controverse soprattutto da parte del regista John Lasser che ha diretto i primi tre film di Toy Story.

Ad ogni modo, il mondo dei giocattoli tornerà sul nuovo schermo con Toy Story 5: l'annuncio ha scatenato reazioni discordanti tra i fan.