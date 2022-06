Lightyear, l'intervista di Chris Evans assieme ai cuccioli migliorerà la vostra giornata

Lo avete visto nei panni Captain America nel MCU. Lo vedrete presto in quelli di un temibile villain in The Gray Man. E lo state vedendo in questo momento al cinema in versione animata in Lightyear - La vera storia di Buzz. Ma avevate mai visto Chris Evans circondato da adorabili cuccioli durante un'intervista?

"Ce lo avete chiesto, ce lo avete twittato, ce lo avete chiesto in ginocchio, e ora finalmente è qui" si legge nella descrizione del video YouTube di BuzzFeed relativo alla loro intervista con il protagonista di Lightyear, Chris Evans.

E continua: "Il nostro supereroe, paparino di cagnolini e tesoruccio preferito Chris Evans ha esaudito tutte le vostre preghiere quando è passato in redazione per questa 'intervista canina' davvero da sogno. Per celebrare l'uscita nelle sale del film disney Pixar Lightyear, abbiamo circondato Christopher Robert Evans con i cuccioli più dolci e carini (ma anche di cagnolini più in là con l'età) mentre rispondeva a tutte le domande più scottanti".

"Quale Avenger è cresciuto ammirando? Qual è la storia dietro il suo amatissimo amico a quattro zampe Dodger? E quanto è importante adottare anche cani in età avanzata? Beh, cliccate sul tasto play per scoprire cosa si dice nel video più incredibilmente adorabile che l'internet possa offrirvi"concludono i colleghi di BuzzFeed.

E come dar loro torto. Non serve neanche aggiungere altro se non un nuovo invito a cliccare sul tasto play nel video in testa alla notizia e godervi quasi 9 minuti di pura adorabilità.

Intanto, Lightyear - La vera storia di Buzz è al cinema (qui potete trovare la nostra recensione di Lightyear).