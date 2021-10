Lightyear, nel nuovo film Pixar ci sarà anche il vero Zurg! Ecco cosa ha detto il regista

Il primo trailer di Lightyear, nuovo film d'animazione della Disney realizzato dai Pixar Animation Studios, ha lasciato i fan di Toy Story a bocca aperta con le immagini ufficiali della storia del vero Buzz Lightyear.

Il film, infatti, che potremmo definire uno spin-off della saga di Toy Story, si concentrerà non sul Buzz Lightyear giocattolo, il co-protagonista e amico dello sceriffo Woody che tutti noi conosciamo, bensì sul vero astronauta Buzz Lightyear le cui gesta eroiche, nel mondo abitato dai giocattoli di Toy Story, avrebbero ispirato la messa in commercio delle action figure degli Space Rangers. Se non vi siete persi dietro quest'idea contorta, sappiate che in Lightyear a quanto pare vedremo anche la versione originale di Zurg, il temibile imperatore intergalattico nemico giurato di Buzz visto in Toy Story 2.

Stando infatti a quanto dichiarato dal regista Angus MacLane, che per il lancio del trailer di Lightyear si è seduto a parlare con Entertainment Weekly: "Se questo film ha l'obiettivo di trasformare in realtà gli elementi fondamentali della mitologia di Buzz intravisti in Toy Story, allora dovevamo assicurarci che il protagonista avesse un raggio laser, che potesse volare con la sua tuta e che ad un certo punto incontrasse un antagonista ben riconoscibile", ha detto timidamente MacLan, aggiungendo: "Ma ovviamente non sono libero di dire nulla di più in questo momento."

Il riferimento a Zurg comunque sembra abbastanza chiaro, essendo il villain un tassello fondamentale della storia di Buzz Lightyear. Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti, Lightyear ha una data d'uscita fissata per il17 giugno 2022.