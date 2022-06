Lightyear, il film Pixar va veloce alle anteprime: ma riuscirà a superare Sonic 2?

Verso il botteghino e oltre: in attesa dei numeri definitivi per l'intero week-end, col box office di giugno già carico grazie ai risultati di Jurassic World e Top Gun Maverick, la Pixar con Lightyear non delude e parte alla grande in Nord-America con un primo giovedì molto forte.

Il film distribuito dalla Disney ha incassato $5,2 milioni di dollari dalle proiezioni in anteprima al botteghino USA, un ottimo inizio per uno dei titoli più promettenti della stagione in fatto di box office. Mettendolo in prospettiva con Sonic the Hedgehog 2, però, lo spin-off di Toy Story sembra essere partito un po' più lentamente, dato che il sequel dell'adattamento del famoso videogame SEGA dalle sue anteprime del giovedì aveva incassato $6,3 milioni nel mese di aprile.

Tuttavia gli analisti mettono in conto un maggior successo complessivo per Lightyear: stando alle previsioni, infatti, il film Pixar dovrebbe chiudere il weekend nord-americano con un totale di $70-85 milioni al botteghino nazionale, che dovrebbero superare comodamente i $72 milioni di dollari incassati da Sonic 2 nel suo primo week-end nazionale. Per quanto riguarda il risultato globale, invece, gli analisti si aspettano che Lightyear possa arrivare ai 135 milioni di dollari. Naturalmente vi terremo aggiornati passo dopo passo.

Ricordiamo che Lightyear è al cinema anche in Italia da questa settimana: il film Pixar nasconde ben tre scene post-credit, dunque se state programmando una serata nelle sale rimanete seduti al vostro posto fino alla fine dei titoli di coda!