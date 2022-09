Lightyear, il film Pixar ha superato di poco The Sandman nella Top 10 streaming

Secondo Variety, i dati pubblicati da Nielsen sulle visualizzazioni degli show e dei film in streaming riportano che l'ultimo film Pixar, Lightyear, ha conquistato il terzo posto nella classifica che si riferisce al periodo tra il 1° e il 7 agosto, con 1,3 miliardi di minuti . Un risultato che è bastato per superare The Sandman.

Nello stesso periodo la serie di Neil Gaiman ha totalizzato 1,02 miliardi di minuti. Lightyear è stato presentato su Disney+ lo scorso 3 agosto mentre la prima stagione di The Sandman è stata distribuita due giorni dopo, il 5 agosto.



Il paradosso è che, nonostante il film Pixar - scoprite tutte le citazioni in Lightyear - sia riuscito ad entrare nelle prime dieci posizioni delle visualizzazioni streaming del periodo è stato considerato un flop rispetto ad altre recenti distribuzioni Disney.

Tiepidi giudizi della critica e un riscontro al botteghino da 226,1 milioni di dollari incassati a fronte di un budget da 200 milioni di dollari.



Ventiseiesimo lungometraggio Pixar, diretto e co-scritto da Angus MacLane, Lightyear narra le vicende del personaggio giocattolo protagonista della saga di Toy Story, Buzz Lightyear.

Chris Evans ha doppiato Buzz, in sostituzione del doppiatore originale nei film di Toy Story, Tim Allen. Tra i produttori esecutivi Andrew Stanton e Pete Docter.



Su Everyeye trovate la recensione di Lightyear, film disponibile nel pacchetto streaming Disney+.