Lightyear: il film Pixar rivela le vere origini di Zurg, in cosa è diverso da Toy Story 2?

Sarebbe stato difficile raccontare la storia del vero Buzz Lightyear senza accennare al suo acerrimo nemico, il malvagio imperatore Zurg, come veniva apostrofato nella celebre saga di Toy Story. Grazie al film Lightyear - La vera storia di Buzz scopriamo qualcosa in più circa le origini del villain, scopriamo in che modo differiscono dalla saga.

La nemesi robotica di Buzz è l'antagonista centrale di Lightyear, e il film finalmente svela l'identità del cattivo, rivelando un colpo di scena sorprendente per i fan di lunga data del franchise di Toy Story.

In Toy Story 2 una particolare sottotrama suggeriva che Zurg potesse essere il padre di Buzz Lightyear, omaggio che riecheggiava il rapporto tra Luke Skywalker e Darth Vader in Star Wars: L'impero Colpisce Ancora. Questa idea è stata affrontata quando Zurg viene smascherato per la prima volta in Lightyear, ma non ci vuole molto perché la verità venga alla luce. Zurg non è il padre di Buzz Lightyear. Zurg è Buzz Lightyear.

In Lightyear, Buzz e l'intera squadra del Comando Stellare sono bloccati su un pianeta remoto da decenni, anche se Buzz non invecchia quasi mai perché sta testando missioni a ipervelocità che gli consentono di viaggiare essenzialmente in avanti nel tempo. Si concentra sul completamento della missione per tornare a casa, mentre tutti gli altri abitanti del pianeta iniziano a costruirsi una nuova vita. È qui che entra in gioco il Buzz del futuro.

Sapendo che il Comando Stellare non ha apprezzato il fatto che abbia rubato una nave per risolvere il problema dell'ipervelocità, questa versione di Buzz viaggia lontano nel futuro, dove trova ogni sorta di tecnologia robotica che gli permette di diventare ancora più potente. Viaggia indietro nel tempo per rimediare all'errore iniziale, ma il suo cristallo può portarlo solo fino a un certo punto. Ha bisogno della nuova fonte di energia creata dal Buzz "attuale" e da Sox.

Questa grande rivelazione aggiunge un importante livello alla relazione tra Buzz e Zurg. Entrambi sono due versioni della stessa persona, anche se uno si è evoluto per superare i propri errori, mentre l'altro passa anni a rimuginarci sopra.

Se avete visionato il film, cosa ne pensate di questa grande rivelazione? Fatecelo sapere nei commenti. Lightyear ha deluso al box office, ma è stato apprezzato dalla critica. Su queste pagine trovate anche la nostra recensione di Lightyear.