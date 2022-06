Lightyear, il film con Chris Evans diventa un gioco per la PS1 in questo video fanmade

Lightyear, il nuovo spin-off di Toy Story incentrato su Buzz, è stato trasformato in un gioco per PS1 grazie ad un eccezionale video creato dai fan che ci mostra proprio il "trailer ufficiale" di questo attesissimo videogame di vecchia generazione che purtroppo non uscirà mai.

Lo YouTuber Hoolopee ha realizzato la straordinaria clip che trovate in calce alla notizia proprio per celebrare l'uscita del nuovo film Pixar. Si tratta di un lavoro estremamente accurato in cui ci sono tanti piccoli dettagli divertenti come il fatto che Buzz indossa il suo copricapo viola, anche nelle scene in cui ha i suoi abiti civili.

Il video termina che termina con una sorta di pubblicità che invita gli spettatori a ritirare un'ipotetica copia del gioco da Al's Toy Barn, un celebre negozio di giocattoli già visto all'interno dell'universo di Toy Story, mostra anche Rex estasiato dal gioco sugli scaffali. Questo, è un probabile richiamo a quando il dinosauro ha avuto modo di giocare ad un videogioco dedicato Buzz Lightyear all'inizio di Toy Story 2.

E mentre i guadagni di Lightyear deludono le aspettative, Chris Evans ha già le idee chiare sul prossimo spin-off di Toy Story da mettere in cantiere. Secondo la voce di Buzz infatti, Rex sarebbe perfetto per un film stand-alone.

Voi avete già visto Lightyear? Diteci nei commenti cosa pensate.