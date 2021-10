Lightyear, i fan impazziti per i capelli di Buzz dopo il trailer: 'Non ha la testa viola!'

Il primo trailer di Lightyear è finalmente arrivato, generando un'ondata di incontenibile entusiasmo da parte dei fan Disney che da tempo attendevano le prime immagini del film d'animazione che vedrà Chris Evans prestare la sua voce al compagno d'avventure di Woody nella saga di Toy Story. In tanti, però, hanno subito notato un certo dettaglio...

Già, perché tra una scena e l'altra il trailer ci ha mostrato per la prima volta in assoluto il nostro Buzz in abiti borghesi, ergo a volto completamente scoperto, per cui... Sorpresa! Buzz Lightyear ha i capelli, non è un tutt'uno con la cuffia viola della sua uniforme da space ranger! La cosa, per quanto prevedibile, ha letteralmente sconvolto gran parte dei fan.

"Buzz Lightyear ha i capelli e io non so come sentirmi", "Buzz Lightyear ha davvero i capelli... E una testa dalla forma normale...", "Buzz Lightyear ha i capelli, non solo una testa di colore viola!", "Perché solo ora mi sono reso conto che Buzz abbia dei capelli?" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere in queste ore su Twitter.

Fate parte anche voi dei fan colti di sorpresa dalla sconvolgente rivelazione? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, qual è stata la reazione di Chris Evans dopo il trailer di Lightyear.