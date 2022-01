Lightyear, diverbi in casa Disney sulla distribuzione del film Pixar? I rumor del web

Secondo alcuni rumor circolanti sul web, in casa Disney ci sarebbero delle divergenze d'opinione sulle modalità di distribuzione del nuovo film Pixar Lightyear.

La pandemia ha rivoluzionato il settore cinematografico e televisivo, soprattutto in fatto di distribuzione.

Lo si può vedere come un cambiamento negativo o positivo, o persino più sfumato, ma sta di fatto che c'è stata l'accelerazione di quello che in realtà era uno shift piuttosto prevedibile, dato il successo delle piattaforme streaming negli ultimi anni.

Molti titoli tra quelli usciti negli ultimi due anni sono infatti diventati ad appannaggio esclusivo dei vari Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max e via dicendo, mentre alcuni hanno potuto godere di una distribuzione ibrida.

Ai film Pixar è toccato più spesso un "solo su Disney+", con grande rammarico di buona fetta dei fan che hanno lamentato il trattamento che Disney ha riservato a Red e le altre pellicole dello studio d'animazione come Soul e Luca, ma con ottimi risultati per la piattaforma streaming stessa, che di recente ha festeggiato il successo di Luca come film più visto in streaming nel 2021.

Ora però sembrerebbe, almeno stando a quanto segnalato dal sito World of Reel, che persino all'interno della Casa di Topolino ci siano pareri discordanti sul da farsi, soprattutto in vista dell'uscita di Lightyear, uno dei titoli più attesi dell'anno.

"C'è una sorta di Guerra Civile in atto all'interno della compagnia tra Pixar e Disney, e molto ha a che vedere cin lo spin-off di Toy Story in uscita quest'estate, Lightyear. Potete chiamarla 'modalità disperazione' dato che alcuni dipendenti Pixar starebbero intrattenendo l'idea di fare causa alla Casa di Topolino" si legge sul sito.

Ovviamente vi consigliamo di prendere tutto con le pinze, dato che non conosciamo l'affidabilità delle fonti, ma una simile ipotesi può sempre fornire degli spunti di riflessione e discussione. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.