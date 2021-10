Lightyear: Disney e Pixar svelano a sorpresa il primo trailer dello spin-off di Toy Story!

Disney e Pixar hanno svelato a sorpresa il trailer di Lightyear, nuovo film della saga di Toy Story pensato come un curioso spin-off dedicato alla storia dell'astronauta le cui gesta avrebbero ispirato la creazione del pupazzo Buzz Lightyear.

La storia dell'action figure che tutti conoscono come Buzz Lightyear si è apparentemente conclusa con Toy Story 4, ma la storia di Buzz Lightyear, il vero Space Ranger, deve ancora essere raccontata: i fan la scopriranno nel 2022 con l'uscita di Lightyear, il nuovo film Pixar annunciato lo scorso dicembre durante la sua presentazione all'Investor Day, con Chris Evans doppiatore di Buzz Lightyear (l'astronauta, non il giocattolo). I fan si sono immediatamente incuriositi per il progetto, annunciato totalmente a sorpresa e adesso spuntato ancora a sorpresa in questo primo trailer ufficiale.

Insomma, la storia di Buzz Lightyear (il giocattolo) in qualche modo continuerà, anche se questa nuova versione di Buzz raccontata dal film Pixar sarà molto diversa da quella a cui i fan di Toy Story sono abituati, anche se non è la prima volta che il personaggio ispira la realizzazione di progetti spin-off: tra il 2000 e il 2001 infatti Buzz Lightyear è stato il protagonista di Star Command, una serie TV animata trasmessa su Disney Channel alla quale seguì anche il film Star Command: The Adventure Begins.

Cosa ve ne pare di questo primo trailer? Ditecelo nei commenti. Lightyear uscirà il 17 giugno 2022: sarà il secondo film Pixar dell'anno, insieme a Turning Red.