Lightyear, delusione al botteghino ma successo anticipato su Disney+?

ma questo non vuol dire per forza che si debba considerare un flop... Soprattutto se al suo arrivo su Disney+ avrà la stessa fortuna di Encanto e si trasformerà in una vera e propria hit.

Diciamocelo, le possibilità che ciò accada sono abbastanza alte anche ora che la pandemia non è più un fattore così rilevante.

Il pubblico si sta abituando sempre di più al cinema da salotto, e se titoli come Encanto e Eternals ne sono stati un ottimo esempio (entrambi hanno avuto un grande riscontro con il pubblico domestico), anche altri dati potrebbero avvallare questa teoria e la sua validità per Lightyear.

Dopotutto, ci spiega IndieWire, secondo Google Trends sembrano essere maggiori le ricerche che indagano sul debutto di Lightyear su Disney+, che non sugli orari di programmazione di Lightyear al cinema, e nel giorno dell'approdo del film Pixar nelle sale vi sono state più ricerche che mai con i termini "Lightyear streaming" (una cosa simile era accaduta, ad esempio, anche con Encanto, ma due giorni dopo il suo debutto con Disney+).

Pare dunque che, se i 50.58 milioni di incassi che Lightyear ha portato a casa nel suo week-end da apertura negli Stati Uniti e in Canada non abbia fatto fare i salti di gioia in casa Disney, resta comunque da attendere l'arrivo in streaming per poter decretare l'effettivo successo di Lightyear.

