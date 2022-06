Lightyear, ecco come scovare l'immancabile easter-egg su Pizza Planet

Ci sono tradizioni che vanno portate avanti con la dovuta costanza: una di queste è la presenza di easter-egg su Pizza Planet nei film Pixar, con il celebre studio d'animazione che, sin dall'uscita del primo Toy Story, riesce a piazzare in ogni sua nuova produzione un camioncino della catena che fece il suo esordio nel film del 1995.

Mentre Chris Evans propone già la sua idea per uno spin-off di Lightyear, dunque, cerchiamo di scovare il truck di Pizza Planet inevitabilmente presente anche nel primo stand-alone sul nostro space ranger preferito: vi anticipiamo che, a differenza di altre occasioni, si tratta stavolta di un dettaglio abbastanza difficile da individuare.

La scena in questione è quella in cui Buzz e soci si trovano senza carburante sul desolato pianeta Tkani Prime: una delle soluzioni proposte dal nostro protagonista per riuscire a salvarsi implica il giocare con le leggi dello spazio-tempo (un po' alla Interstellar, se vogliamo). Proprio nell'ambito di questo time-lapse, per una frazione di secondo, possiamo individuare sulla sinistra dello schermo il nostro amatissimo camioncino delle pizze.

Avevate già fatto caso alla presenza del truck di Pizza Planet o il vostro sguardo è stato troppo lento in relazione alla velocità della cosa? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate l'intervista su Lightyear di un Chris Evans attorniato da cuccioli.