Lightyear: Chris Evans svela quale spin-off di Toy Story vorrebbe vedere in futuro

Il prossimo mercoledì 15 giugno esordirà nelle sale italiane Lightyear - La vera storia di Buzz, il nuovo film d'animazione della Disney/Pixar che esplorerà la storia fittizia del personaggio che poi ispirerà il giocattolo co-protagonista della saga di Toy Story. A dare voce a Buzz Lightyear sarà per la prima volta in assoluto Chris Evans.

Proprio Evans, nel corso di una chiacchierata con Variety, si è detto un grande fan di Toy Story e ha anche rivelato quale possibile spin-off gli piacerebbe vedere al cinema dopo Lightyear. "Sono un grande fan di Woody, quindi, chissà, magari lui sarà il prossimo".

Ricordiamo che Lightyear, vero e proprio meta-prequel della saga di Toy Story, racconterà la storia definitiva delle origini dell'astronauta le cui gesta avrebbero ispirato, nel mondo Pixar, la messa in vendita del giocattolo migliore amico dello sceriffo Woody. Dopo che il giovane ma coraggioso astronauta rimane bloccato su un pianeta alieno, dovrà collaborare con un gruppo di sopravvissuti per sconfiggere un esercito di robot malvagi: ma il pianeta è dominato dall'imperatore Zurg, il malvagio despota destinato a diventare il suo più acerrimo nemico.

Oltre a Chris Evans, il film è interpretato anche da Keke Palmer, Peter Sohn, James Brolin, Taika Waititi e Isiah Whitlock Jr. Lightyear uscirà in Italia dal 15 giugno. Nelle ultime ore sono anche arrivate le prime recensioni della pellicola che stanno in larga parte elogiando il film Pixar, definendolo molto buono anche se non uno dei capolavori massimi dello studio.

Non ci resta che aspettare di vederlo personalmente; intanto, vi lasciamo al poster Dolby di Lightyear e alle dichiarazioni del regista sul finale aperto di Lightyear.

A proposito di Evans, vi rimandiamo anche alla prima clip di The Gray Man, che arriverà il prossimo mese su Netflix.