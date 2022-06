Lightyear, Chris Evans spiega la somiglianza tra Captain America e Buzz l'astronauta

Dopo aver svelato quale spinoff di Toy Story vorrebbe vedere in futuro, Chris Evans ha spiegato quali sono secondo lui le similitudini tra Captain America e Buzz Lightyear, l'astronauta protagonista del nuovo film della Pixar.

In una nuova intervista promozionale concessa al The Hollywood Reporter, la star del Marvel Cinematic Universe ha descritto le qualità che legano l'iconico personaggio di Toy Story al Primo Vendicatore, evidenziando però anche le loro differenze: "I due personaggi in effetti hanno molte similitudini e in un certo senso possono anche arrivare a sovrapporsi, specialmente dal punto di vista del senso di responsabilità che provano verso gli altri e la capacità di leadership", ha detto Evans. "Ma allo stesso tempo sono uomini molto diversi, e la cosa aiuta un attore: da un personaggio prendi le cose che possono esserti utili per il personaggio successivo, e inventi il resto. In questo caso ho lasciato a Cap le cose che lo rendono Cap".

In Lightyear, il Buzz Lightyear di Chris Evan si ritrova bloccato con i suoi uomini a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra su un pianeta ostile. Insieme ad un gruppo di reclute dovrà trovare un modo per tornare a casa mentre affronta la minaccia dell'imperatore Zurg (James Brolin).

A proposito di Captain America, nelle scorse ore Chris Evans ha aperto al ritorno in casa Marvel, tornando ad alimentare i famosi rumor sul misterioso progetto segreto incentrato su Steve Rogers apparentemente in sviluppo ai Marvel Studios.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.