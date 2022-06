Lightyear, Chris Evans risponde alle accuse dei fan: 'Giuro, non sono photoshoppato'

L'uscita di Lightyear si avvicina e così Chris Evans per promuovere il nuovo attesissimo film Pixar si è recato al Disney California Adventure Park di Disneyland dove si è lasciato immortalare in una serie di foto con alcuni iconici personaggi ma, per via della posa statuaria dell'attore, in molti pensano che di mezzo ci sia Photoshop.

In tutte le sue foto l'ex Captain America appare infatti con le mani nelle tasche dei pantaloni e numerosi fan hanno pensato che Chris Evans non si fosse recato al parco divertimenti di persona ma che fosse stato inserito nelle foto digitalmente in un secondo momento, così sui social l'attore ha provato a giustificarsi, spiegando semplicemente di non essere molto a suo agio con le foto e di non sapere mai dove piazzare le sue mani mentre si lascia immortalare.

Su Twitter ripostando le foto in questione, Chris Evans ha detto: "Giuro, non sono stato photoshoppato in queste! Ho solo una posa molto disciplinata. (E non so cosa fare con le mie mani)".

Intanto Chris Evans invita i fan a vedere Lightyear che a suo avviso è una straordinaria esperienza. Alla presentazione del film a Las Vegas dei giorni scorsi ha detto: "Finalmente conoscerete la storia dietro al giocattolo che è entrato nel cuore del pubblico di tutto il mondo e uno dei più grandi franchise di tutti i tempi. Si tratta di un'esperienza cinematografica epica che dev'essere vista sul grande schermo. Grazie mille per il vostro supporto, non vedo l'ora di vedervi tutti al cinema".