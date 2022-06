Lightyear, Chris Evans ha già il prossimo spinoff sulle origini: 'Rex!'

Appena sbarcato delle sale, il nuovo film Disney-Pixar tratto da Toy Story ma che ne ha modificato radicalmente le animazioni, Lightyear, deve ancora mostrare i muscoli al botteghino. Ma Chris Evans gioca sul tempo e ha già il prossimo personaggio perfetto per una storia sulle origini: Rex, il T-Rex di Toy Story.

Molto promettente il botteghino alle anteprime di Lightyear, il nuovo film Pixar con cui la Disney sembra voler ripescare e dare nuovo lustro – secondo gran parte delle recensioni non c’è riuscita poi tanto, noi invece abbiamo dato un parere positivo su Lightyear – al franchise dei Toy Story, uno dei grandi capolavori della prima era dell’animazione digitale. A doppiare il personaggio di Buzz dopo una sostituzione in corsa, l’attore Chris Evans, che negli ultimi giorni si sta spendendo in una quantità infinita di interviste per promuovere il film.

Nonostante la Pixar non abbia svelato alcun piano per un sequel del film, anche se un Lightyear 2 sembra l’opzione più probabile nel caso in cui il film vada bene al botteghino, Chris Evans avrebbe già in mente chi si presterebbe, fra i vari personaggi giocattolo, a un perfetto spinoff sulle origini, magari ambientato nella preistoria: “Rex, immagino. Il suo sarebbe un buon film, giusto?” – ha detto a Buzzfeed. Ora, nonostante appaia chiaro che il revival Disney sia qui per restare con tutta una serie di progetti futuri, quello su Rex potrebbe avere poco appeal.

Se il film in sala non dovesse andare bene, un programma televisivo su Star Command potrebbe fungere da piano B nel caso in cui gli studios non se la sentissero di rischiare un sequel su grande schermo. Rex è quindi solo uno dei tanti personaggi che potrebbero avere uno spin-off, ma la scelta più logica sarebbe Woody. Nell'universo di Toy Story, Woody faceva già parte di uno spettacolo chiamato Woody's Round-Up, quindi questo potrebbe essere un modo per continuare il franchise senza andare oltre gli eventi di Toy Story 4.