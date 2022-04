Lightyear, Chris Evans invita i fan:'Un'esperienza epica che dev'essere vissuta al cinema'

Uno dei personaggi maggiormente iconici della Pixar sarà protagonista di una storia sulle proprie origini in un film ad hoc in arrivo in estate. Chris Evans presterà la voce allo Space Ranger, Buzz Lightyear, nel film d'animazione Lightyear. La trama racconterà le peripezie su cui si basavano gli action figure di Buzz in Toy Story.

Un'enorme epopea progettata come un film di fantascienza degli anni '70 e non come un altro film di Toy Story. Pixar ha mostrato alcuni filmati dell'opera durante il panel Disney al CinemaCon. Ma quando esce in Italia Lightyear, il nuovo film con protagonista lo Space Ranger Buzz?



Alla presentazione a Las Vegas del film è intervenuto con un messaggio registrato anche Chris Evans, esprimendo il suo amore per il progetto:"Non vedo l'ora che il mio nuovo film, Lightyear, di Disney/Pixar, arrivi nei vostri cinema in estate. Finalmente conoscerete la storia dietro al giocattolo che è entrato nel cuore del pubblico di tutto il mondo e uno dei più grandi franchise di tutti i tempi. Si tratta di un'esperienza cinematografica epica che dev'essere vista sul grande schermo. Grazie mille per il vostro supporto, non vedo l'ora di vedervi tutti al cinema".



Chris Evans eredita il ruolo vocale del personaggio, storicamente doppiato da Tim Allen nei film di Toy Story. Il cambio di voce denota semplicemente che questa versione di Buzz è diversa rispetto a quella conosciuta nella saga Pixar.

Il regista del film, Angus MacLane, ha dichiarato che Lightyear si ispira a Star Wars, specificando inoltre che potrebbe esserci un sequel, considerato il finale aperto.