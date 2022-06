Lightyear, Chris Evans sui giocattoli della sua infanzia e l'eredità di Tim Allen

Lightyear è approdato oggi nelle sale italiane, e ci mostra il film che ispirò il giocattolo tanto amato da Andy in Toy Story. Ma il suo interprete Chris Evans di quali giochi non poteva fare a meno da bambino? E come è stato per lui seguire le orme dell'iconica performance di Tim Allen?

Ai microfoni di Collider, il protagonista di Lightyear e grandissimo fan Disney ha risposto a queste domande, citando prima delle vecchie glorie per la generazione X e i Millennial, e poi parlando dell'imprescindibile legame tra il suo Buzz e quello di Tim Allen.

"Direi probabilmente Le Tartarughe Ninja. I primi prodotti a loro dedicati. Gli originali. Dai andiamo, erano così forti, e ricordo chiaramente il bisogno di avere ogni singolo giocattolo a tema che fosse in circolazione" ha spiegato Evans, ricordando i giocattoli della sua infanzia, e facendoci fare un tuffo nel passato "E poi Thundercats, e He-Man. Ricordo il film di Masters of the Universe con Dolph Lundgren. Quello era un gran film!".

E il film di Lightyear si può definire una vera e propria origin story per il giocattolo Buzz, il personaggio entrato nei cuori di tutti con i film di Toy Story grazie alla fantastica interpretazione di Tim Allen, ma anche per l'eroe che nella finzione cinematografica lo ha ispirato.

"È bello poter avere ciò che ha fatto Tim, perché non solo lo ha fatto così bene e tutti lo amiamo per la sua performance, ma il [mio] personaggio è in realtà la versione umana di quel giocattolo, perciò non è come se stessi provando a fare una versione diversa di un personaggio iconico tipo James Bond" ha commentato Evans, elaborando ulteriormente "Questo è un ruolo iconico, ma prende tanto da quanto fatto da Tim, perché il mio personaggio è il motivo per cui il personaggio di Tim era come lo vedevate. Quindi prendi la performance di Tim come esempio, e poi torni a monte"

E voi avete già visto il film? Qui, se volete, trovate la nostra recensione di Lightyear.