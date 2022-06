Lightyear, Chris Evans contro le critiche al bacio omosessuale: 'Roba da idioti!'

Lightyear - La vera storia di Buzz è finalmente al cinema, e mentre grandi e piccini di tutti il mondo si recano in sala per vederlo, c'è chi critica la presenza di un bacio omosessuale nel film. E nei confronti di queste persone, Chris Evans non nasconde il suo disappunto.

Un passo importante è stato fatto dal punto di vista sociale con il nuovo film Pixar Lightyear, quello di introdurre sullo schermo in un film animato per famiglie un tipo di rappresentazione che purtroppo finora non ha mai avuto il dovuto spazio.

Ma non tutti si trovano d'accordo, ed è proprio a causa di ciò che che alcuni paesi non mostreranno il film in sala (ad esempio l'Arabia Saudita ha vietato Lightyear per via del bacio tra due donne), e che molti stanno criticando la la pellicola.

Ma il protagonista di Lightyear Chris Evans non potrebbe esserne più fiero, e anzi, non si trattiene nel definire con termini poco adulatori proprio chi ha da ridire in merito: "La verità su quegli individui è che sono degli idioti".

"Ogni volta siamo messi di fronte a dei progressi sociali, e la storia americana, la storia umana, è una fatta di costanti risvegli sociali, di crescita, ed è ciò che ci rende buoni" ha poi aggiunto l'attore ai microfoni di Reuters.

E voi, avete già visto il film? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.