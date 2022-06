Lightyear, Chris Evans sul bacio omosessuale: 'Sono felice che sia stato incluso nel film'

Finalmente Lightyear è arrivato al cinema, e mentre la pellicola raccoglie le prime recensioni positive, il doppiatore del personaggio protagonista, Chris Evans, ne approfitta per parlare del bacio omosessuale presente nel film.

Il ripristino di questa scena, inizialmente eliminata, è molto importante, e dà sicuramente un messaggio forte. Tuttavia Evans si augura di vedere maggiori progressi in futuro, e dice chiaramente che non ci si può accontentare. "Voglio dire, è fantastico. Per quanto sia fantastico - e sapete, mi è stata fatta questa domanda alcune volte - è carino ed è meraviglioso. Mi rende felice. È difficile non essere un po' frustrato dal fatto che questo deve anche essere ancora un argomento di discussione, che si tratti ancora queste come 'notizie'," ha detto l'attore alla premiere di Lightyear. "L'obiettivo è che si possa arrivare a un punto in cui è normale il fatto che queste non siano acque inesplorate, cosa che alla fine è ancora vera. La rappresentazione su tutta la linea è il modo in cui realizziamo i film. Guarda, è un onore far parte di qualcosa che sta compiendo quei passi, ma l'obiettivo è guardare indietro a questo tempo ed essere scioccati dal fatto che ci sia voluto così tanto per arrivarci".

La Pixar aveva in un primo momento eliminato la scena per evitare problemi legati a luoghi dove l'omosessualità viene censurata. Tuttavia questo aveva scatenato i fan di tutto il mondo, la cui ira ha poi portato la Disney e la Pixar a ripristinare il momento.