Lightyear, Buzz viaggia avanti nel tempo nel nuovo trailer del film Pixar!

Dopo due anni di assenza dal grande schermo, la Pixar si prepara al suo imminente ritorno al cinema con il suo prossimo progetto: Lightyear, che avrà al centro la figura del "vero" Space Ranger che ha ispirato il giocattolo nell'universo narrativo di Toy Story. Quest'oggi Disney ha diffuso un nuovo trailer che svela finalmente la trama.

Nel filmato vediamo Buzz Lightyear pronto a imbarcarsi per la sua nuova missione, ma una volta giunto a destinazione scoprirà che nel viaggio sono trascorsi oltre sessant'anni dalla sua partenza e al suo arrivo conoscerà la nipote della sua più cara amica. Superato lo shock iniziale per questa terribile scoperta, Buzz dovrà allearsi con nuovi amici per fronteggiare una minaccia che potrebbe mettere a repentaglio l'intera galassia.

La versione giocattolo è stata doppiata da Tim Allen nei film di Toy Story ma in Lightyear la voce sarà della star Marvel Chris Evans. Le musiche di Michael Giacchino accompagneranno le avventure del protagonista, con il compositore reduce dall'esperienza nei cinecomic sia Marvel che DC, con Spider-Man: No Way Home e The Batman.

Lightyear è diretto da Angus MacLane e sceneggiato da Pete Docter, boss di Pixar Animation Studios e tre volte Premio Oscar (per Up, Inside Out e Soul): "Il mondo di Buzz è sempre stato qualcosa di cui ero entusiasta. In Toy Story sembrava ci fosse questo incredibile retroscena appena accennato del suo essere uno Space Ranger e ho sempre voluto esplorare ulteriormente quel mondo. Quindi il mio discorso su Lightyear è stato 'Qual è stato il film che Andy ha visto e grazie al quale ha voluto il giocattolo di Buzz?'. Volevo vedere quel film e ora sono piuttosto fortunato nel riuscire a realizzarlo" ha dichiarato MacLane.

Lightyear uscirà nelle sale italiane il 15 giugno 2022, due giorni prima della release americana.