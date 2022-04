Lightyear, Buzz è in tenuta da Space Ranger nel nuovo poster ufficiale

Che Buzz Lightyear sarebbe senza la sua tuta spaziale da Space Ranger? L'iconica uniforme del personaggio reso famoso dalla saga di Toy Story è uno degli outfit più immediatamente riconoscibili mai partoriti dai ragazzi di Pixar, che su di essa stanno infatti prevedibilmente puntando parecchio in vista dell'uscita del film con Chris Evans.

Mentre nel nuovo trailer di Lightyear abbiamo visto l'amatissimo compagno d'avventure di Woody (nella sua versione in carne ed ossa, naturalmente) viaggiare in avanti nel tempo, infatti, il nuovo poster ci ripropone l'immagine del Buzz che conosciamo da sempre, con il casco abbassato sul volto (occhio ai pianeti dall'atmosfera ostile!) e l'iconica tuta a far bella mostra di sé, il tutto sullo sfondo dello spazio aperto che immaginiamo farà da scenario alle nuove avventure del nostro.

Come ci ricorda il poster, Lightyear farà il suo esordio unicamente nelle sale cinematografiche (niente uscita in contemporanea o in esclusiva su Disney+, come pronosticato da qualcuno nei mesi scorsi) il prossimo 17 giugno, giorno in cui potremo tornare a viaggiare in compagnia di Buzz per la prima volta da Toy Story 4.

Cosa vi aspettate da questo film? Credete che sia effettivamente interessante l'idea di dare maggior spessore al personaggio di Buzz, trascendendo la dimensione di giocattolo a cui era relegato dalla saga di Toy Story? Diteci la vostra nei commenti! Non solo Chris Evans, comunque: recentemente Taika Waititi ha alzato la voce, ribadendo a tutti di essere la vera star del film.