Lightyear arriva al cinema in Italia: ma rimanete seduti per le (tante) scene post-credit

Dopo la pubblicazione dello spettacolare poster Dolby Cinema di Lightyear, il nuovo film d'animazione della Pixar arriva nei cinema italiani a partire da oggi mercoledì 15 giugno.

La nuova avventura d’azione, che vanta la star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans come doppiatore del protagonista nella versione originale, racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story. Il film è diretto da Angus MacLane, regista vincitore dell’Annie Award e animatore veterano di Pixar che ha co-diretto Alla Ricerca di Dory del 2016, ed è prodotto da Galyn Susman (il corto Toy Story: Tutto un altro mondo): in queste settimane di promozione e interviste, il regista aveva anticipato che Lightyear aprirà a spinoff e sequel, e in effetti vogliamo cogliere l'occasione per avvertirvi di non avere fretta nell'uscire dalla sala al termine della proiezione.

Lightyear infatti nasconde la bellezza di tre scene post-credit: in questa sede non vi riveleremo quali sono né cosa mostreranno, ma sappiate che chi rimarrà seduto fino alla fine dei titoli di coda troverà ad aspettarlo una piccola grande sorpresa.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer ufficiale di Lightyear: il cast originale include anche Keke Palmer, James Brolin, Taika Waititi e Isiah Whitlock Jr., mentre la versione doppiata in italiano vede protagonisti Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni, Esther Elisha e Rossa Caputo.