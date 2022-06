Lightyear, l'Arabia Saudita vieta il film a causa di un bacio tra due donne

Disney non è nuova agli scontri con alcuni Paesi dalle vedute più ristrette: già di recente aveva destato scalpore il caso del ban di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in Arabia Saudita ed Egitto, ma la cosa sembra destinata a ripetersi, e per motivi pressoché identici, anche in occasione dell'uscita di Lightyear.

Il film che Chris Evans definisce un'esperienza mistica da vivere in sala, infatti, presenta una breve sequenza durante la quale assistiamo ad un bacio tra due donne, nella fattispecie la space range Alisha e la compagna con cui sta finalmente riuscendo a metter su famiglia.

Una scena piuttosto breve che, però, sembrerebbe non essere andata giù a chi di dovere in Arabia Saudita, Kuwait e negli Emirati Arabi, Paesi in cui sappiamo bene quanto l'omosessualità sia considerata, a voler utilizzare un eufemismo, un qualcosa di decisamente poco conveniente.

Reazioni prevedibili, dunque, che non sembrano però destinate a sconvolgere i piani di Disney (che, ricordiamo, già di recente si è trovata a doversi difendere dagli attacchi relativi alle mancate prese di posizione sul Don't Say Gay Bill): se per Doctor Strange 2 la scelta fu quella di non operare tagli, risulta difficile preventivare un'inversione di rotta in occasione dello spin-off di Toy Story, che a questo punto incorrerà quasi certamente, in Medio Oriente, nello stesso destino del film di Sam Raimi.