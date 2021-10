Lightyear, come si collega a Toy Story? Risponde il regista Angus MacLane

Il trailer di Lightyear ha fatto letteralmente impazzire i fan del franchise di Toy Story in giro per il mondo, ma come molti si domandano, in quale modo questa storia si collega alle strambe avventure vissute dai giocattoli di Andy?

Nelle ultime una risposta a tal proposito è giunta proprio da Angus MacLane, regista di Lightyear, che ha tentato di spiegare i possibili legami tra questa storia e quelle precedentemente raccontate dalla Pixar su Buzz e i suoi amici.

"Dire che è ambientato nell'universo di Toy Story suona forse un po' strano. Si tratta di altro modo per arrivarci visto che è un film d'azione e di fantascienza sul personaggio di Buzz Lightyear. Nell'universo di Toy Story, potrebbe essere un film che forse Andy avrebbe visto, questo gli avrebbe fatto desiderare di avere quindi un Buzz Lightyear".

Quindi, come molti avevano già capito, sembra che Lightyear sia in realtà un film sul personaggio in se che ha permesso poi la nascita della famosa linea di giocattoli acquistata poi da Andy. MacLane continua a fornire ulteriori spiegazioni sul mondo di Lightyear precisando però che non ci saranno collegamenti poi così tanto diretti tra le due storie:

"Il film non finisce e poi vedi Andy che mangia popcorn. Questa è una cosa a sé stante... Questo è prodotto totalmente autonomo. È il film di Buzz Lightyear. È quel personaggio ma come ranger spaziale, non come giocattolo".

Intanto, il trailer di Lightyear ha fatto un numero di visualizzazioni incredibile, facendo comprendere quanto di fatto nel mondo, ci sia ancora bisogno di quella storia raccontata per la prima volta nel 1995. Cosa ve ne pare di questo nuovo film di animazione? Ditecelo nei commenti.