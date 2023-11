Lift: il primo trailer del nuovo film di rapine di Netflix con Kevin Hart e Ursula Corbero

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha pubblicato il trailer e il poster di Lift, nuovo film di rapine diretto dal regista di The Italian Job, Straight Outta Compton e Fast & Furious 8 F. Gary Gray.

Come potete vedere nel filmato promozionale disponibile nel player all'interno dell'articolo, Lift racconta la storia di una banda internazionale di rapinatori - guidata da Cyrus Whitaker (interpretato da Kevin Hart) - che cercherà di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro dal passeggero di un aereo a dodicimila metri da terra.

Parata di stelle nel cast, che oltre a Kevin Hart include anche la star di Loki Gugu Mbatha-Raw, la star di Daredevil e Echo Vincent D'Onofrio e la protagonista de La casa di carta Ursula Corberò (che torna a compiere rapine per conto di Netflix) oltre a Billy Magnussen, Jacob Batalon, Jean Reno e Sam Worthington, mitico Jake Sully della saga di Avatar di James Cameron. Insieme a loro, infine, ci saranno anche Viveik Kalra, Yun Jee Kim, Burn Gorman e Paul Anderson.

Lift è prodotto da Simon Kinberg e Audrey Chon per la Kinberg Genre Films e anche dal regista di The Batman Matt Reeves, insieme ad Adam Kassan, per la loro etichetta 6th & Idaho Motion Picture Company. Diretto da F. Gary Gray, il film è scritto da Daniel Kunka e arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix a partire dal 12 gennaio 2024.