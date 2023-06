Lift, ecco il prossimo film Netflix con protagonista Kevin Hart

Lift racconta la storia di un ladro provetto che viene corteggiato dalla sua ex fidanzata e dall'FBI per mettere a segno un colpo impossibile con la sua squadra dai caratteri internazionali su un volo passeggeri 777 in viaggio da Londra a Zurigo.

Ecco che Netflix ha finalmente rivelato la sua nuove produzione, Lift, pellicola d'azione che avrà come protagonista Kevin Hart insieme a Gugu Mbatha-Raw, comparso nella serie Loki.

Nel cast sono presenti anche figure di spicco del calibro di Vincent D'Onofrio e Billy Magnussen.

Il film è prodotto dal regista di X-Men: Dark Phoneix, Simon Kinberg, insieme ad Audrey Chon per Genre Pictures.

A quanto sembra Kevin Hart ha firmato un grosso accordo per produrre e recitare in varie produzioni Netflix nel corso del prossimo anno. Durante una recente intervista a Collider infatti, il produttore Hiram Garcia ha anticipato qualcosa su Jumanji 4:

"Succederà di sicuro. Abbiamo in mente qualcosa di davvero grande per questo nuovo film" ha detto.

"Stavamo parlando del tono che dovrebbe avere, e non potrebbe funzionare senza il solito gruppo di attori, sicuramente inizieremo a lavorarci dopo Red One. Come potete immaginare, Kevin Hart è impegnato in molti progetti al momento, ma un po' tutti lo sono al momento. Ma vedrà la luce, ci saranno grandi cose" ha concluso Garcia.

