Lift, come sta andando su Netflix il film di Kevin Hart? I numeri della classifica

Kevin Hart e la critica cinematografica non vanno molto d'accordo. Non si può dire che con Lift le cose vadano meglio per l'attore statunitense, già reduce dalle numerose stroncature ai suoi ultimi lavori.

Soltanto su Rotten Tomatoes, il film è arrivato appena al 31% di gradimento. Una delle maggiori critiche mosse al film ha a che fare con la banalità della trama, incentrata su una rapina "ad alta quota", che il ladro Cyrus (interpretato proprio da Hart) tenta di mettere a segno su un volo da Londra a Zurigo. Altre critiche sono legate alla macchinosità dell'intreccio, in alcuni momenti difficile da seguire.

Dopo le critiche, occorre tuttavia lasciar parlare anche i numeri. Nella settimana dall'8 al 14 gennaio, il film ha registrato 32,8 milioni di visualizzazioni, che corrispondono a 58,5 milioni di ore visualizzate. Non stupisce, quindi, che Lift si trovi attualmente in cima alla classifica dei più visti su Netflix.

Un successo incredibile, a dimostrazione di quanto il pubblico sia affezionato a Kevin Hart: il merito, tuttavia, non è unicamente suo. Nella nostra recensione di Lift abbiamo citato i numerosi attori di spicco che compongono il cast del film.

Nel film diretto da F. Gary Gray incontriamo infatti volti molto amati dagli spettatori. Úrsula Corberó, Vincent D'Onofrio e Sam Worthington, giusto per citarne alcuni, avranno certamente contribuito a loro volta alla costruzione di un tale successo di pubblico. Un successo che Hart tenterà di replicare con la serie true crime Fight Night, anch'essa incentrata sul racconto di una rapina.

