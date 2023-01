Life, sapete quale star avrebbe dovuto interpretare il protagonista?

La pellicola sci-fi con Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson è stata costellata da una lavorazione abbastanza complessa, condita, in particolare, dall'abbandono del ruolo principale da parte di colui che veste nel film un importante ruolo di supporto. Stiamo parlando ovviamente di Ryan Reynolds.

L'attore di Deadpool pare che, addirittura, si fosse preparato per la parte per essere poi costretto ad abbandonare il ruolo da protagonista, andato poi a Jake Gyllenhaal, a causa di alcuni conflitti di schedule tra le riprese della pellicola e quelle di Come ti ammazzo il Bodyguard. Nonostante il contrattempo l'attore ha ugualmente partecipato al film interpretando un personaggio secondario con meno screentime.

Il ruolo "rubato" però sembra non aver particolarmente intaccato l'amicizia tra i due che negli anni sembra essersi solo rafforzata con grandissimi attestati di stima (e prese in giro). Già all'epoca dell'uscita di Deadpool, Gyllenhaal aveva lodato apertamente Reynolds complimentandosi per la sua interpretazione. Entrambi hanno avuto incursioni nel mondo dei cinecomic e se il Mysterio dell'attore di Donnie Darko ha diviso il pubblico, il Deadpool di Reynolds da anni è capace di unire tutti.

Il personaggio verrà ufficialmente introdotto nel Marvel Cinematic Universe con Deadpool 3 che segnerà il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!