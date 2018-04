Life on Mars, John Krasinski dirigerà il thriller sci-fi insieme al team di A Quiet Place

Con un incasso complessivo che ammonta attualmente a 85 milioni di dollari nel mondo e con plauso generale della critica, A Quiet Place si è dimostrato uno dei migliori thriller horror degli ultimi anni grazie al talento di John Krasinski, che a quanto pare ha già trovato il suo prossimo progetto.

È infatti l'Hollywood Reporter ad annunciare in esclusiva che Krasinski insieme ai produttori di A Quiet Place -che sono Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller- sarebbe stato ufficialmente scelto dalla Paramount Pictures per dirigere il thriller sci-fi Life on Mars.



Al momento non c'è alcuno sceneggiatore a bordo del progetto e non è detto che Krasinski possa vestire i panni del protagonista. Il regista, però, figurerà anche come produttore. Il film sarà l'adattamento del racconto We Have Always Lived on Mars scritto da Cecil Castellucci e si concentrerà su una donna appartenente a una manciata di discendenti di una vecchia colonia marziana. Un giorno la donna scoprirà di poter respirare senza problemi l'aria di Marte, cambiando la sua vita e quella dei suoi colleghi coloni.



A quanto pare Krasinski avrebbe letto la storia, rimanendone folgorato e portandola direttamente alla coorte della sua Platinum Dunes, almeno stando alle fonti del sito. Il progetto appare molto interessante, specie vedendo poi il lavoro svolto dal regista con A Quiet Place. Aspettiamo curiosi ulteriori novità.