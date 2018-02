Life of the Party: Melissa McCarthy torna al college nel primo trailer

Dopo il primo poster, New Line Cinema ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, commedia che vede protagonista, che è anche accreditata come co-sceneggiatrice.

Il primo trailer della commedia è arrivato oggi nel corso della trasmissione The Ellen DeGeneres Show, condotto da Ellen DeGeneres. Diretta da Ben Falcone, già in coppia con la McCarthy nei precedenti The Boss e Tammy, la pellicola si focalizza sulla casalinga Deanna che vuole togliersi il rimpianto di non essere mai andata al college. Dopo che il marito la lascia, lei deciderà infatti di iscriversi per poi finire nella stessa classe frequentata dalla figlia, al quale l’idea di avere la madre tra i piedi non va propriamente a genio. Sarà l’occasione per Deanna di riabbracciare la tanto agognata libertà di cui era in cerca.

Nel cast del film troviamo anche Gillian Jacobs (Love, Community), Maya Rudolph (Vizio di forma, Bridesmaids), Julie Bowen (Modern Family), Matt Walsh (Veep), Molly Gordon (Animal Kingdom), con Stephen Root (Mike and Dave Need Wedding Dates), Jacki Weaver (Silver Linings Playbook), così come Jessie Ennis (Better Call Saul), Adria Arjona (True Detective), Debby Ryan (Jessie) e Jimmy O. Yang (Silicon Valley).

Life of the Party uscirà nelle sale statunitensi l’11 maggio 2018. Ancora sconosciuta la data d’uscita italiana.